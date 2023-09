Descubra o segundo melhor suco de uva integral do mercado, segundo especialistas

Após uma rigorosa degustação às cegas realizada por especialistas do mundo do vinho, o suco de uva integral que conquistou a segunda posição no ranking é o Davo.

Produzido pela vinícola de mesmo nome, este suco é feito a partir das uvas isabel e bordô. Ele se destacou pelo seu frescor, tanto no aroma quanto no paladar, e por sua acidez equilibrada, sendo comercializado pelo valor de R$ 19,99 (1l).

Quer conhecer o grande campeão e os demais sucos que foram avaliados? Confira o resultado completo na matéria de Danielle Nagase no site do Paladar.

