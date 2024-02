Descubra o vinho do Porto Vintage: uma categoria única que exige colheitas excepcionais

Os vinhos do Porto são reconhecidos mundialmente. Cada detalhe minucioso de suas produções é regulado pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. É neste contexto que surge a versão mais complexa, o Vintage.

Partindo da categoria Ruby, o Vintage se diferencia desde a sua elaboração até os sabores do paladar. Na matéria de Matheus Mans, percebemos que seus valores e sua praticamente raridade são explicados já durante a produção.

Isso ocorre porque, para produzir este estilo, é necessário colher uvas que surgem apenas uma vez por ano - e nem todos os anos são dignos desse rótulo.

O Instituto ainda ressalta que o produto ‘evolui gradualmente durante várias décadas em garrafa’, o que significa que se torna completamente diferente do inicial em aroma e sabor.

Ao longo dos anos, sabores como frutas vermelhas e cores mais intensas são percebidos, mas posteriormente surgem aspectos que remetem a frutos maduros e até mesmo compotas. Leia o conteúdo completo.