Descubra onde comer comida italiana de qualidade na Mooca

A Mooca é um bairro perfeito para conhecer diversos bares e restaurantes clássicos e inovadores. O local é caracterizado historicamente pela grande quantidade imigrantes italianos, que fazem parte até hoje do bairro.

Por isso, muitos estabelecimentos carregam consigo a culinária italiana e contam com pratos divinos no cardápio. A seguir, confira 3 restaurantes para comer uma boa comida italiana na Mooca.

A Pizza da Mooca

Um dos estabelecimentos mais tradicionais do bairro, a Pizza da Mooca é especializada em pizza napolitana. Mas o cardápio tem uma grande variedade de sabores, desde as tradicionais margherita e calabresa até opções mais criativas, como a pizza de carbonara ou a Gorgon Ramsay.

A pizzaria fica localizada na R. da Mooca, 1747, Mooca. 2601-4653. O local fica aberto todos os dias da semana entre 18h e 23h (sexta e sábado, até 23h30; domingo, até 22h30).

Hospedaria

A Hospedaria faz referência aos imigrantes que ajudaram a construir o bairro da Mooca e é um dos restaurantes mais badalados da região, com longas filas de espera. os pratos são inspirados nos do dia a dia dos imigrantes italianos. No cardápio estão estrogonofe, parmeggiana da nonna, risoto imigrante, entre outras opções.

O restaurante fica na R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca. 2291-5629. O local abre todos os dias da semana (segunda das 12h às 15h; terça a quinta, das 12h às 15h e 18h às 22h; sexta e sábado das12h às 22h30; domingo, das 12h às 17h).

Pizza Onesttà

Mais uma pizzaria que faz jus as raízes italianas, a Onesttá preza pelo tradicional bem feito: massa fininha e crocante, com bastante cobertura, e sem muitas invenções nos sabores. A Marguerita é uma ótima opção e vem com bastante queijo.

O estabelecimento fica na R. do Oratório, 113, Mooca. 2268-4865. O local abre todos os dias das 18h às 23h.

