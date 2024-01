Descubra onde encontrar a melhor feijoada do Brooklin, em São Paulo

Ao lado do churrasco, do brigadeiro e do pão de queijo, a feijoada é um prato muito emblemático para o Brasil. O prato não é servido apenas em ocasiões especiais, como almoços de família e festa com amigos, mas é quase que um pilar no cardápio da maioria dos restaurantes, entrando ao menos uma vez por semana na ala dos Pratos Feitos (os famosos PFs).

Embora muitas casas ao redor do país ofereçam o prato, algumas se destacam pela qualidade. Uma delas está localizada na Zona Sul de São Paulo: o Sarjeta Bar, que fica no bairro do Brooklin.

O estabelecimento em funcionamento desde 2020 tem menu assinado pelo chef Fernando Berteli, que elabora comidas descomplicadas, mas com técnicas da alta gastronomia. A feijoada acompanha pururuca, couve crua, farofa e arroz.

O Sarjeta Bar fica na rua Álvaro Rodrigues, 459, no Brooklin, e funciona de terça a sábado das 12h às 15h e das 17h às 23, já aos domingos, das 12h às 19h. Nas segundas, permanece fechado.

