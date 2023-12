Descubra os 3 erros mais comuns no preparo da ceia de Natal e como evitá- los

Herança dos povos originários do território que hoje corresponde ao México, o peru é um prato que ficou conhecido por todo o Ocidente por protagonizar as mesas de uma das maiores festas do ano: o Natal.

A ave saborosa tornou-se sinônimo de partilha, fartura e união, e certamente é um dos alimentos mais cobiçados pelos convidados da ceia. E é justamente por tamanha relevância que uma série de cuidados para preparar a carne se faz necessária.

O chef Marcelo Vaz, do Brodo Restaurante, concedeu uma entrevista ao Paladar listando os erros mais comuns na cocção do peru:

Temperatura do forno no nível errado;

Carne com partes ainda congeladas;

Cozimento acima do tempo indicado na embalagem, correndo o risco de ressecar.

As soluções para esses e outros problemas muito passíveis de acontecer estão detalhadas na matéria ‘Peru de Natal perfeito: aprenda as melhores receitas e técnicas, por Felipe de Paula, disponível aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.