Descubra os melhores chocolates ao leite para esta Páscoa

Arnor Porto, professor da Chocolate Academy e chef pâtissier do restaurante Cantaloup; Gislaine Gallette, fundadora da premiada Gallette Chocolates e membro da Associação Bean to Bar Brasil; Bertrand Busquet, consultor técnico da Barry Callebaut; Patricia Landmann, líder da Chocolat du Jour; e Ana Lourenço jornalista e fã declarada de chocolate, são os nomes que formaram o júri da vez para testar um dos doces mais populares da Páscoa: o chocolate ao leite.

Ao todo, foram selecionadas amostras de 9 das principais marcas do produto no mercado, e cada uma foi degustada às cegas (sem as embalagens e com os tabletes virados de cabeça para baixo para ocultar as gravuras dos moldes), sendo avaliadas em textura, sabor e aspecto visual.

Os resultados foram organizados em uma lista classificatória e o chocolate ao leite de três fabricantes em específico despontaram no teste, conquistando o destacado pódio por apresentarem colorações atrativas, brilho, aroma intenso, boa porcentagem de cacau na composição, textura agradável na boca e dulçor equilibrado. São eles:

Milka (3° lugar)

Danke (2° lugar)

Lindt (1° lugar)

O ranking e as avaliações completas podem ser conferidos na matéria ‘Qual é a melhor marca de chocolate em barra? Veja a opinião de especialistas’, por Danielle Nagase, disponível aqui.