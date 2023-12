Descubra os melhores chocolates de origem única de 2023, segundo especialistas

Anualmente, o jornal New York Times, por meio da cozinha da Wirecutter, site responsável por revisar produtos, publica um guia atualizado apontando os melhores chocolates fabricados por grandes nomes da área da confeitaria.

Na edição de 2023, um dos destaques foi a coleção de chocolates de origem única do selo Dandelion Chocolate. Apresentado em cubos uniformes, os chocolates da caixa se diferem pelas nuances dos diferentes chocolates utilizados na produção, provenientes de lugares distintos, como Belize e Madagascar.

Os especialistas da Wirecutter fizeram menção às experiências gustativas que o bombom Maya Mountain, um dos sabores da caixa, traz com notas proeminentes de morango em uma ganache brilhante e sedosa, contrapondo-se totalmente com o sabor da trufa de nome Ambanja, de Madagascar, que apresenta essência de abacaxi.

Já no aspecto da textura, os chocolates provocam diversas impressões. As trufas têm cobertura fina com recheio úmido e macio, e os detalhes em dourado no topo das unidades ajudam na identificação dos sabores. Além disso, a apresentação da caixa tem um tom de elegância, o que torna o produto ideal para presentear em diferentes ocasiões.

