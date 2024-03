Descubra os pães mais populares do mundo: de tortilha a naan

Se deparar com uma padaria recheada na vitrine é imaginar a existência de uma grande variedade de pães. Alguns se tornaram populares globalmente, enquanto outros permaneceram em regiões específicas.

Um exemplo de popularidade é o Tortilha, um pão achatado que conquistou o primeiro lugar na classificação de pães do TasteAtlas, baseada no voto popular. Este pão pode ser encontrado em restaurantes mexicanos em várias partes do mundo.

Além da Tortilha, a Revista Heart Matters destacou outros tipos de pães, como o Roti, da Índia, o Pita integral, comum no Oriente Médio, o pão italiano Focaccia e o Muffin inglês, todos contribuindo para a diversidade de pães populares.

Outros pães que complementam a lista incluem o Vánočka, um pão tradicional de Natal na Eslováquia e na República Checa, o Zopf, comum na Áustria, Suíça e Alemanha, e o Naan, apreciado em regiões da Ásia. As informações são da Revista Heart Matters.