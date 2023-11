Descubra os segredos de chefs para combinar Maionese além do sanduíche

A maionese é um molho popular em todo o mundo e é usada em várias receitas, seja em salada com batata e legumes ou no sanduíche. O chef e empresário à frente do Bullguer, Thiago Koch, que já provou diversos tipos de maionese e ainda criou a sua própria, contou suas opções favoritas para adicionar o molho.

Para ele, maionese fica boa com lanches, saladas, steak tartare, coleslaw e no coquetel de camarão. O chef ainda contou que o produto remete à sua infância e revelou um segredo. “Ela usava maionese para empanar a milanesa. Não é recomendado, mas dava certo. Ela fazia frango assado também. Lambuzava o frango todo em maionese e depois botava na farinha de rosca para ficar bem crocante, funciona também”, afirmou

