Descubra os segredos dos chefs para uma farofa perfeita de final de ano

Sabemos que a farofa é um dos pratos mais tradicionais das festas de final de ano dos brasileiros, principalmente porque seguimos as receitas típicas. Dessa vez, você tem oportunidade de fazer o mesmo preparo com toques especiais que dão toda a diferença.

Para isso, o Paladar contou com a ajuda dos chefs Amilcar Azevedo, Gabriel Marques, Uélita Bertani e Marco Aurélio Sena, que revelaram 10 segredos da cozinha que vão fazer com que você não erre no preparo da farofa e ainda garanta mais sabores, texturas e ingredientes.

Vale lembrar, inicialmente, que o ideal é unir esses três requisitos citados com equilíbrio. Começando com a dúvida de qual farinha usar, apesar das indicações mais tradicionais, dá para inovar com uma farofa de milho flocada ou ainda a farinha de pão rústica, saindo do que estamos acostumados.

Para o preparo, a manteiga foi uma das mais comentadas, porque traz umidade para a farofa e ainda ressalta os sabores dos demais ingredientes. Além disso, ainda nesse quesito, dá para apostar no azeite, que também combina com a manteiga ou é a opção para quem deseja a receita sem ingredientes animais.

“Eu gosto de finalizar a farofa com algumas pontinhas de manteiga sem sal - a farofa fica mais úmida e brilhosa ao incorporar esse ingrediente no fim”, conta o chef Gabriel Marques. Sobre a inclusão de uma proteína, o bacon ganhou destaque nas dicas dos chefs.

Se interessou e quer saber mais? Você pode acessar a matéria completa escrita por Luigi Di Fiori clicando aqui e ficar por dentro dos outros toques especiais para aflorar a sua criatividade na hora de preparar as receitas que serão servidas para toda a família.

Farofa de couve com ovo da chef Heloísa Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Receitas testadas e aprovadas

Além disso, você pode conferir outros tipos de receitas que podem acompanhar a farofa no caderno virtual do Paladar, com várias opções, testadas e aprovadas ,que podem ser replicadas em casa. Fique por dentro de tudo clicando aqui.