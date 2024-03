Descubra os sucos de uva integral que venceram nosso teste às cegas

A convite do Paladar, os especialistas Gabriel Bocchese, sócio do Paloma, bar de vinhos do Copan; Lua Sampaio, sommelière e influenciadora no @fluanovinho; Rafaela Xavier, embaixadora da vinícola portuguesa Quinta dos Avidagos; e Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia, se reuniram para testar os principais selos fabricantes de suco de uva integral do mercado.

Para essa edição do teste foram selecionadas 10 marcas, cujas amostras foram degustadas às cegas - ou seja, cada suco foi distribuído em copos transparentes, identificados apenas por números - afim de se evitar ao máximo possíveis parcialidades, e cada uma delas foi avaliada nos quesitos coloração, aroma e sabor.

Os resultados foram organizados em uma lista classificatória, e o pódio foi ocupado pelas marcas Casa Madeira, Davo e Villa Piva, que respectivamente alcançaram a 1ª, 2ª e 3ª colocação.

Segundo os jurado, o suco de uva integral da Casa Madeira foi eleito o melhor por ser potente, encorpado, com sabor acentuado de uva que permanece na boca, aroma agradável e marcante, acidez equilibrada e muito frescor, característica que também marcou suco o da Davo, feito com uvas do tipo bordô e isabel. Além do frescor no aroma e no sabor, o produto apresenta um dulçor equilibrado e uma “acidez gostosa”.

Por fim, o suco de uva da Villa Piva tem seu destaque pelo aroma de fruta amadeirada, acidez e dulçor bem comedido, cor límpida e vibrante. Segundo os produtores da marca, as uvas cultivadas no Vale dos Vinhedos, da serra gaúcha, são estocadas por no máximo 24 horas antes de seguirem para o processamento do suco.

