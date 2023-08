Descubra para qual programa Rodrigo Oliveira segue após deixar MasterChef

O chef do renomado Mocotó - que completa 50 anos neste mês de agosto - está sempre envolvido em diferentes projetos gastronômicos; é autor do icônico dadinho de tapioca, já lançou menus exclusivos para a classe executiva de uma linha aérea e participou da 10ª edição do MasterChef como jurado, substituindo temporariamente Henrique Fogaça, que esteve afastado durante alguns meses por motivos pessoais.

Com o retorno de Fogaça, Rodrigo deixa o reality, mas está confirmado como integrante do elenco do novo programa ao vivo chamado Melhor da Noite, que começará a ser exibido a partir da próxima segunda-feira (21) pela emissora Band, às 20h30.

Muito animado com a novidade televisiva, o chef confessou em entrevista: “Me perguntaram se eu queria participar de um programa ao vivo e perguntei: ‘Quando é? Estou dentro’. Que privilégio! Será delicioso, com muito sabor e muita história. Vou contribuir com meu temperinho”.