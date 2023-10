Descubra por que astronautas desejam molho picante no espaço

Por algum motivo ainda não identificado, os astronautas passam a desejar pimenta, especialmente os molhos mais apimentados, quando estão no espaço.

Diferente do que as pessoas acham, os astronautas não comem apenas jantares desidratados e sorvetes liofilizados. Depois de alguns dias fora da Terra, eles começam a preferir o molho picante. Além disso, eles podem começar a desejar alimentos dos quais não gostavam.

“Eles anseiam por pimentas [picantes], anseiam por coisas azedas e doces”, diz Jean Hunter , engenheiro de alimentos da Universidade Cornell, ao site NPR.

Parte da razão por essa necessidade da pimenta é que os astronautas perdem o sentido do olfato, que rege em grande parte o sabor agradável dos alimentos. Uma teoria é que à medida que o olfato é bloqueado, outro passa a ocupar o seu lugar: o calor das pimentas.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha com as receitas testadas e aprovadas do Paladar. Confira sugestões e instruções para elaborar almoços, jantares, drinques e sobremesas aqui.