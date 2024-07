Descubra por que você deve incluir amêndoas na sua dieta e aprenda receitas práticas

As oleaginosas são um dos grupos alimentícios mais ricos em gordura e por isso foram riscadas dos cardápios por muito tempo. No entanto, pesquisas apontam que amêndoas, nozes e castanhas podem ser consideradas verdadeiras aliadas da saúde, porque ajudam no controle de peso, além de apresentarem vários nutrientes.

Amêndoa

Entre esses alimentos, um dos maiores destaques é a amêndoa. Apesar de existirem várias sementes que atendam por esse nome, a espécie mais conhecida vem de uma amendoeira batizada como Prunus amyddalus, de origem asiática.

Esse alimento oferece minerais como o zinco, que reforça as defesas e também possui uma partícula proteica que promove o relaxamento dos vasos sanguíneos e favorece o controle da pressão arterial. Confira mais benefícios da amêndoa e outras oleaginosas na matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde, no Estadão.

Já na cozinha, a amêndoa pode ser usada em receitas doces e salgadas. É uma das estrelas da confeitaria e está presente em delícias como o marzipã e o macaron.

Ótimas opções para beliscar

As amêndoas, assim como outros nuts, funcionam como pequenas refeições, pois contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome e ajudando quem quer emagrecer ou precisa controlar o peso. Mas os cientistas ressaltam que essa atuação só acontece com equilíbrio, sem excessos.

Receitas com amêndoa

Stollen

Aprenda a fazer o Stollen, pão natalino que é tradição na Alemanha Foto: Ana Bacellar

O pão doce é uma receita tradicional alemã e leva marzipã no recheio, uma espécie de pasta de amêndoas que pode ser encontrada pronta ou feita em casa. Veja a receita completa.

Macaron de frutas vermelhas

Macaron de chocolate amargo Foto: Júlia Nuss

A receita simples de macarons é feita com farinha de amêndoa, açúcar e ovo, nada além disso. Uma dica é usar a farinha de amêndoa bem temperada e ter atenção aos detalhes e escolha de ingredientes para o recheio. Veja a receita completa.

Patê de amêndoas

Aprenda a fazer um patê usando leite de amêndoa Foto: Edvania Soares | Patê de amêndoa

Esse patê usa a fibra do leite de amêndoas misturada a ingredientes como tomate, cebola, tomilho e salsinha. A receita é rápida e demora menos de cinco minutos. Veja a receita completa.

Qual o melhor leite de amêndoas do mercado?

Pedimos para a nutricionista Edvânia Soares te ensinar a ler os rótulos dos leites vegetais Foto: DANIEL TEIXEIRA

Um dos produtos com amêndoas mais populares é o leite vegetal. Nas versões prontas para beber são muitos os ingredientes-base, como leite de arroz, de aveia, à base de ervilhas e de castanhas. Mas, o mais popular e fácil de encontrar no supermercados é o de amêndoas.

Por isso, Paladar testou 8 marcas de leite de amêndoas, todos com a especificação no rótulo de não conter açúcar na lista de ingredientes.

Ao final do teste, o leite da marca A tal da castanha foi considerado a melhor por ser feito com apenas 3 ingredientes: água, pasta de amêndoas e carbonato de cálcio. Além disso, o produto apresentou sabor agradável e neutro, bom para o preparo de receitas doces ou salgadas. Confira o resultado.