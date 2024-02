Diversos concursos ao redor do mundo elegem os melhores rótulos de cerveja. Com especialistas internacionalmente reconhecidos e critérios de análise que variam de competição para competição, as melhores cervejas são escolhidas.

No caso da World Beer Cup, também conhecida como “Olimpíadas da cerveja”, os jurados são escolhidos com base em: treinamento sensorial formal, experiência sensorial contínua (inclusive, participando ativamente de outros concursos e degustações), reconhecimento da indústria e dos pares, conhecimento dos estilos de cerveja e do processo de fabricação e procedimento de decisão.

Em relação à avaliação da cerveja, o júri faz uma degustação às cegas. Para ganhar a medalha de ouro, a cerveja deve atender às especificidades de sua categoria com precisão e manter o equilíbrio entre aroma, gosto e aparência. No caso da prata, é classificada como uma excelente cerveja que varia um pouco do estilo esperado, mantendo-se próximo. O bronze fica para os rótulos que são um bom exemplo da categoria em que estão, mas que apresentam pequenos defeitos em se tratando de gosto, aroma e aparência.

Ao final do processo de prova, os juízes devem atribuir pontos positivos e negativos do produto, em um relatório a ser enviado às marcas.