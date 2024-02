Descubra quais são as melhores manteigas sem sal do mercado

A manteiga é um ingrediente essencial na cozinha, por servir a diversos propósitos, desde refogar alguns alimentos, ser utilizada como gordura para fritar um simples ovo, para passar no pão durante o café da manhã ou da tarde, até integrar preparos mais elaborados, como a confecção de um pão, bolo, cocção de carnes em geral, croissant, entre outras iguarias.

Por ser um elemento tão importante, é necessário fazer uma boa escolha de marca durante a compra, certo? E para ajudar você, consumidor, nessa empreitada, o Paladar realizou mais uma sessão de teste às cegas, reunindo 11 das principais marcas do produto submeter suas respectivas amostras à criteriosa avaliação dos especialistas Luiz Felipe Souza, chef do Evvai; Renata Braune, head-chef do Le Cordon Bleu São Paulo; a padeira Alethea Suedt; o mestre-queijeiro Francisco Lobello; e Carlos Siffert, professor da Escola Wilma Kövesi de Cozinha.

O teste levou em conta três aspectos fundamentais: a aparência, o sabor e a textura, e os maiores destaques foram para os selos Président, La Serenissima e Paysan Breton, que fecharam o pódio em 1°, 2° e 3° lugar, respectivamente.

A manteiga da Président conquistou os jurados por sua textura que mantém um bom nível de cremosidade mesmo levemente gelada, com coloração dourada atrativa e um sabor levemente ácido com final amendoado. Já a La Serenissima apresenta um aroma fresco, é suave, leitosa e tem sabor levemente adocicado, com textura firme.

Por fim, a marca francesa Paysan Breton ocupou o terceiro lugar por ser untuosa, de “personalidade mais forte”, de acordo com os especialistas, com sabor sutilmente lácteo e acidez leve, mas presente. As demais marcas ocuparam posições do 4° ao 11° lugar no ranking, e você pode conferí-las através da matéria ‘A nata do leite: as melhores manteigas dos supermercados’, por Renata Mesquita, disponível aqui.