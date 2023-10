Confira o top 3 melhores whiskies do mundo

Produzido e consumido pela humanidade há uns bons séculos, o whisky é uma bebida alcoólica destilada originária de regiões que hoje são conhecidas como Escócia, Irlanda, Canadá e Estados Unidos, e é praticamente um ingrediente obrigatório para a coquetelaria e mixologia.

Compondo vários drinques ou apreciada pura por seus aficionados, a bebida hoje é encontrada sob vários selos, que utilzam diferentes técnicas de produção e resultam em sabores e níveis de qualidade diferentes. Se você se interessa em saber quais são os melhores whiskies do mundo todo, a Men’s Helth publicou nesta semana uma lista com 11 marcas, e, nesta matéria, serão destacadas três.

A primeira é a Cardhu Single Malt 12 anos, que conquistou medalha de ouro no The Scotch Whisky Masters em 2014. É um malte suave, límpido e fresco, com nuances de carvalho que podem ser apreciadas puras ou com um toque de gelo. Possui notas frutadas.

A segunda é a Ardbeg Scorch, que foi envelhecida em barris de bourbon previamente carbonizados e tem uma tonalidade dourada reluzente. Seu aroma é de fumaça, anis e alcaçuz intenso. Por fim, o terceiro destaque vai para a Laphroaig, que apresenta um whisky sutilmente defumado com notas de pimenta.

