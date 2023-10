Descubra qual bar foi eleito o melhor do mundo

O melhor bar do mundo fica em Barcelona, de acordo com o World’s 50 Best Bars. O Sips é comandado por Marc Alvarez e Simone Corporale, dois grandes nomes da coquetelaria.

O bar tem como característica oferecer drinques clássicos de maneira ousada. Um dos coquetéis mais emblemáticos da casa é o Primordial -com, por exemplo, uísque escocês e vinho do porto. O coquetel é servido em uma mão de metal ao invés do copo).

Outro coquetel da casa é o Black Dots, feito com base de mescal, Luxardo e vermute seco. O Sips ainda tem um drinque em homenagem ao Brasil, que leva cachaça, Fernet, licor de café e banana.

Receitas testadas e aprovadas

