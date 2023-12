Descubra qual é a 3ª melhor marca de creme de avelã do mercado, segundo especialistas

O Paladar organizou um teste às cegas com um grupo de especialistas para avaliar 11 marcas de creme de avelã disponíveis no mercado. O objetivo era identificar as melhores opções, levando em conta critérios como sabor, cremosidade, textura e, claro, a intensidade do sabor de avelã. A quantidade de açúcar adicionado também foi um fator importante na avaliação.

O terceiro lugar foi conquistado pela marca “La Nut Slack / Cacau Show”. Os especialistas destacaram que o creme dessa marca apresentou um sabor de chocolate mais amargo que os demais, complementado por uma textura firme e cremosa. Essa combinação ajudou o produto a se destacar no teste, proporcionando uma experiência gustativa única e balanceada.

Para uma análise mais detalhada e para descobrir todas as marcas que se destacaram no teste, incluindo receitas testadas e aprovadas que utilizam creme de avelã, acesse o link do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas, inclusive com camarões, que podem ser replicadas em casa. Confira opções aqui.