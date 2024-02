Descubra qual é a linguiça toscana campeã em degustação às cegas que testou 10 marcas

Na hora de preparar um churrasco, a linguiça toscana sempre é uma escolha certeira. Além de ter um preparo fácil, ela costuma agradar a todos e também tem um valor mais acessível em comparação às demais carnes.

Por isso, o Paladar decidiu testar as linguiças toscanas mais vendidas do mercado. Ao todo, foram testadas 10 marcas com a ajuda de especialistas. Um time de jurados convidados provou as amostras das carnes assadas na brasa assim que saíram da grelha.

Na avaliação, eles levaram em consideração a qualidade da carne, o sabor, os níveis de sais e de conservantes e a cor dos produtos. O teor de gordura, o tempero e o nível de moagem das carnes também foi um fator decisivo.

Após a degustação, o júri decidiu que a Perdigão é melhor marca de linguiça toscana doo mercado. A carne foi vista como muito saborosa e suculenta, com boa aparência e com ótima moagem. Um produto bem equilibrado no sal, gordurosa na medida certa e de textura agradável.

Para conferir quais são as outras marcas de linguiça toscana testadas pelo Paladar e a opinião dos especialistas sobre elas, leia a matéria completa.