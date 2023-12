Em um teste às cegas envolvendo 11 marcas de creme de avelã, especialistas convidados por Paladar se reuniram e elegeram os melhores produtos do segmento.

Com critérios de avaliação rigorosos, um produto se destacou de maneira notável: o creme de avelã da marca Miroh.

Este creme de avelã surpreendeu a todos pela forma como equilibrou o doce, oferecendo um sabor que realçava a essência da avelã.

Mas por que a Nutella foi a vice-campeã no teste de creme de avelã?

Por mais que a Nutella tenha conquistado uma posição elevada no teste, com sua cremosidade e “aspecto brilhante”, outras características do produto atrapalharam no momento da votação.

PUBLICIDADE

Os jurados consideraram a Nutella um pouco doce demais, diferente do sabor harmonioso do campeão do Selo Paladar.

Quer saber quais foram todas as marcas analisadas? Clique aqui e confira o teste completo.