Descubra qual é a melhor fritura do mundo

A fritura é um tipo de preparo de alimentos conhecida no mundo todo e presente em vários pratos. Na última semana, o TasteAtlas publicou um ranking com as 100 melhores comidas fritas do mundo. As escolhas foram feitas pelos usuários do site.

O Karaage foi eleito como a melhor fritura do mundo. No entanto, ele não se trata de um prato em específico e sim de uma técnica tipicamente japonesa, em que o alimento primeiro é revestido com amido de araruta e depois frito. O uso de amido de araruta preserva o teor natural de água dos alimentos fritos e produz uma superfície externa crocante.

Essa forma de fritura pode ser usada em várias carnes e peixes, mas é mais frequentemente associada ao frango.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

