Descubra qual é a melhor marca de tomate pelado para molho

O tomate pelado é uma mão na roda quando se trata de receitas com molho de tomate e, muitas vezes, é a salvação na correria da cozinha.

Mas será que todas as marcas são iguais? Pensando nisso, o Paladar resolveu testar 13 marcas de tomate pelado para conferir a qualidade e características que rendem bons molhos.

Para o teste, foram convidados alguns jurados que avaliaram a consistência, textura e sabor dos produtos.

Segundo os especialistas, a marca que apresentou o melhor produto foi a Costazzurra, com tomates de boa consistência, semelhante a de uma pasta de tomates bem encorpada, teor de acidez equilibrado, cor brilhante, sabor intenso e muito próximo ao do tomate in natura.

Receitas testadas e aprovadas

