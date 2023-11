Descubra qual é a segunda melhor marca de água de coco segundo especialistas

Sabe-se bem que, quando se trata de qualidade, nada é melhor do que alimentos e bebidas in natura. No quesito água de coco, isso não muda, e é sempre preferível consoumi-la direto da fruta, contudo a praticidade de obter 1 litro encaixotado e fácil de ser armazenado na geladeira consta pontos para o consumidor de rotina corrida.

E foi pensando em auxiliar esse público que o Paladar Testou resolveu promover mais uma avaliação com especialistas, reunindo nove marcas diferentes e levando em consideração não apenas o sabor, como também a qualidade nutricional.

Juntas, a chef de cozinha do Empório Frutaria, em São Paulo, Luciane Recco; a nutricionista Thais Barca; e a associada do Instituto Chão, um dos mercados de produtos orgânicos mais importantes da cidade, Julia Santos Barreto, provaram as amostras às cegas e concluíram que a segunda melhor marca de água de coco é a Do Bem.

O selo garantiu o segundo lugar do pódio, logo atrás do produto da Villa Paiva, por oferecer um sabor leve, agradável e um tanto cítrico, que embora apresente um gosto levemente residual, ainda se aproxima bastante da versão natural. Para as juradas, os antioxidantes presentes na composição não interferem no sabor e os demais ingredientes e informações nutricionais são bons.

Veja o ranking completo com as oito marcas restantes na matéria ‘Qual a melhor água de coco do mercado?’, por Chris Campos, que pode ser lida na íntegra aqui.

