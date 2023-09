Descubra qual é a verdadeira origem da Paella

Feito tradicionalmente com arroz bomba, sal e óleo de oliva, paella é um prato criado camponeses espanhóis, e leva esse nome por causa do recipiente com alças onde o alimento era feito: a panela, isto é, ‘Paella”.

A iguaria era uma das principais refeições dos trabalhadores do campo, que incorporavam ao arroz ingredientes típicos da área, como legumes, açafrão e carnes de pato e lebre. A receita se popularizou e chegou a outras partes da Espanha; uma delas, a região costeira de Valência, adaptando o prato para a forma mais conhecida hoje: com frutos do mar.

Felipe de Paula, em sua matéria ‘Qual a origem verdadeira da paella?’ conta mais detalhes sobre sobre a tese que confirma o local de surgimento do prato bem como quais são os dez ingredientes que originalmente o compõem. Confira a matéria na íntegra acessando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Como você já deve ter observado, paella é uma receita extremamente versátil, sendo possível fazê-la em diferentes versões, combinando diversos ingredientes. Aprenda a fazer paella vegana, paella do tradicional restaurante Pepe e paella vegetariana.