Descubra qual é o doce de leite campeão em degustação às cegas que testou 10 marcas

O doce de leite é uma iguaria culinária do Brasil, apesar de também pertencer à cozinha dos hermanos argentinos e uruguaios. Pensando na popularidade do doce e como ele costumo agradar a todos, o Paladar decidiu realizar um teste às cegas com as marcas mais encontradas nos supermercados, sejam brasileiras ou internacionais.

Para isso, um time de jurados foi convidado a experimentar às cegas dez amostras do doce. Durante a avaliação, eles levaram em conta o uso equilibrado do açúcar, a cor e a textura dos produtos.

Ao final da degustação, o júri concluiu que a marca argentina Havanna apresentou o melhor doce de leite. O produto foi considerado saboroso, bem caramelizado e que lembra a textura do doce de leite tradicional argentino.

Para saber a avaliação sobre todas as marcas testadas pelo Paladar com a ajuda de especialistas, leia a matéria completa.