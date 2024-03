Descubra qual é o melhor brownie segundo especialistas

O brownie é um doce de origem norte-americana, mas que faz sucesso em todo o mundo, inclusive no Brasil. O bolo costuma apresentar um sabor intenso de chocolate meio-amargo, de casquinha craquelada bem fininha e pode ser acompanhado de nozes ou castanhas, que dão um toque especial.

Apesar de existir várias receitas da sobremesa na internet, nem sempre as pessoas tem tempo ou disposição para esperar o brownie ficar pronto. Para a sorte de muito, o doce pode ser encontrado pronto nos supermercados.

Em busca de ajudar os consumidores e amantes de brownie, o Paladar resolveu testar as marcas do bolo mais encontradas no mercado. Ao todo, oito marcas foram provadas por um time de jurados especialistas, que avaliou características como sabor, aroma, textura e aparência de cada um dos produtos.

Após a avaliação, os jurados concluíram que a marca Helô Doces apresentou o melhor brownie. O doce foi avaliado com uma textura ótima, sabor delicioso e muito convidativo na aparência. O interior estava bem úmido, com a casquinha fina e levemente crocante.

Para saber todas as marcas de brownie testadas pelo Paladar e a avaliação dos especialistas sobre cada uma delas, leia a matéria completa aqui.