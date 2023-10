Descubra qual é o melhor café do Brasil na categoria Via Seca de 2023; confira o preço

Neste sábado, 28, foi encerrada a 23ª edição do Cup of Excellence, uma competição internacional que reúne uma série de convidados especialistas em café ao redor do mundo todo para selecionar os melhores lotes de café produzidos no ano vigente.

Neste ano, os produtores nacionais conseguiram altas pontuações na avaliação e classificaram lotes em diferentes categorias. Uma delas foi a categoria Via Seca, cujo preparo leva água somente na etapa de lavagem com separação, e os grãos passam por uma secagem natural, permanecendo com casca.

A fabricante que emplacou a vitória nessa modalidade foi a Fazenda Rainha, pertencente ao grupo Fazenda Sertãozinho, e fica localizada em São Sebastião da Grama (SP). O pacote de 250 gramas pode ser adquirido no empório online da marca a partir de R$ 23,30.

Confira mais detalhes da competição e saiba quais foram as produtoras vencedoras de outras categorias na matéria ‘O melhor café produzido no Brasil em 2023, por Ensei Neto, disponível aqui.

