Descubra qual é o pão mais bem avaliado do mundo, segundo o TasteAtlas

As classificações do TasteAtlas não deixaram de fora a avaliação dos pães, explorando suas variedades em todo o mundo. Desta vez, a Tortilha conquistou o primeiro lugar com 4,2 estrelas de um total de 5.

Originária do México há muito tempo, a Tortilha é um pão achatado que contém ingredientes básicos em sua composição, principalmente o ‘Masa Harina’, uma espécie de farinha de milho.

Esse pão é parte integrante da cultura mexicana e tem se espalhado pelo Brasil e pelo mundo, frequentemente servindo como base para tacos em restaurantes mexicanos. Em segundo lugar ficou o Roti, da Índia, enquanto o Naan, também da Índia, encerrou o pódio.

O TasteAtlas

O TasteAtlas baseia suas classificações nas avaliações dos próprios usuários, que não são e profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 aos pratos típicos de diversas partes do mundo, e a plataforma reúne a média dessas pontuações.