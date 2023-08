Descubra qual é o segredo para deixar o chocolate quente cremoso

Chocolate quente é aquela bebida perfeita para te aquecer nos dias mais frios Foto: Gui Galembeck | Futuro Refeitório

O chocolate quente surgiu com os Maias e Astecas, quando preparavam uma infusão com sementes do cacau, resultando no apelido “bebida dos deuses”. A bebida é muito consumida em todos os lugares do mundo, mas, nem sempre é fácil de reproduzir as que são encontradas nas cafeterias.

Para te ajudar nessa questão, o Paladar preparou uma receita, em parceria com a chef Gabriela Barretto, ensinando o passo a passo do chocolate quente com creme de leite. E, além do ingrediente especial para dar uma textura saborosa para a bebida, a receita também leva pimenta-preta, dando um gosto ainda mais especial. Confira a receita aqui.

Ficou na dúvida sobre qual creme de leite usar no preparo? O júri especializado do Paladar testou 10 marcas do supermercado e avaliou qual é o melhor creme de leite.