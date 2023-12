Descubra qual é o segundo melhor panetone de 2023

O Natal já está batendo na porta, e com ele chega uma das maiores degustações do quadro Paladar Testou, que avalia marcas de panetone e chocotone e elenca as melhores novidades que o ramo da panificação tem para oferecer no ano.

Como de costume, 50 selos foram selecionados, entre eles 25 panetones, recheados com diferentes combinações de frutas secas, que passaram por avaliação minuciosa dos especialistas Pedro Nóbrega, confeiteiro do Notiê; Saiko Izawa, confeiteira do Rosewood; Nadia Pizzo, chef do Ráscal; e pelo pizzaiolo Paul Cho, da Paul’s Boutique.

O teste da vez trouxe surpresas agradáveis, destacadas em um ranking que contempla os dez melhores. E entre eles, em segundo lugar, está o panetone de fermentação natural produzido pelo restaurante Mocotó. O produto, que leva o icônico nome Mocotone, é recheado com frutas brasileiras, como caju, goiaba, banana, buriti e cupuaçu, além de ser aromatizado com baunilha natural da Bahia. Para conferir mais detalhes da degustação anual de panetones e chocotone do Paladar, clique aqui.

Receitas testadas e aprovadas

