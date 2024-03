Descubra qual marca de chocolate intenso ficou em 3º lugar na megadegustação do Paladar

Seja para consumo próprio ou para presentear alguém, os ovos de Páscoa de chocolate intenso são uma escolha bastante comum no mercado. Na megadegustação do Paladar, nessa categoria, a Misson conquistou o terceiro lugar no pódio.

A marca se destacou por oferecer um sabor que combina uma certa acidez com o cacau, resultando em uma harmonia no paladar. Além disso, recebeu elogios pela casca fina e crocante.

Conforme destacado na matéria de Luiza Wolf e Danielle Nagase, a Misson ficou atrás da Ara, que conquistou o segundo lugar, e da Cuore di Cacau, eleita como a grande campeã.

A seleção abrangeu tanto receitas artesanais quanto opções fabricadas por grandes indústrias, reunindo um total de 60 ovos de Páscoa distribuídos em 6 categorias diferentes, incluindo a de chocolate intenso. Saiba mais lendo a matéria na íntegra.