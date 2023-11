Descubra qual o drink perfeito para o seu signo e aprenda a prepará-lo

Você já imaginou que seu signo do zodíaco poderia determinar o coquetel ideal para sua personalidade? Cada signo possui características únicas que se alinham maravilhosamente com certos sabores e estilos de bebidas.

Neste guia especial, vamos revelar qual coquetel é a cara de cada signo do zodíaco. De Áries a Peixes, cada signo tem um drink que reflete sua essência e estilo. Seja você um aventureiro Áries ou um sonhador Peixes, há um coquetel esperando para ser descoberto e apreciado, exatamente como você!

Áries

Para pessoas do signo de Áries, que são conhecidas por sua energia vibrante e coragem, um drink que combine com essa personalidade forte e audaciosa é essencial. Uma sugestão é o drinque Hermanos. Este coquetel combina a tequila, que representa a força e o espírito aventureiro dos arianos, com ingredientes que adicionam um toque único e refrescante.

“Hermanos”, drinque de tequila com hortelã Foto: @leosouza

PUBLICIDADE

Touro

Para Taurinos, que valorizam o luxo e o prazer sensorial, o Strawberry Bellini é a escolha ideal. Este drinque elegante combina espumante e morangos frescos, atendendo ao paladar refinado e ao amor pela estética desse signo. A harmonia entre a riqueza do espumante e a doçura sutil dos morangos cria uma experiência indulgente, perfeitamente alinhada com a apreciação taurina pela qualidade e pelo detalhe.

Strawberry Bellini, drinque com espumante e morango Foto: Daniel Teixeira|Estadão

Gêmeos

O Negroni Nativo, misturando gin e licor de catuaba, é perfeito para Gêmeos, um signo conhecido por sua curiosidade e amor pela novidade. A catuaba traz uma nota exótica e estimulante, alinhando-se com a busca geminiana por experiências únicas. Este coquetel oferece um equilíbrio intrigante de sabores, ideal para a natureza social e exploradora dos Geminianos, transformando-se não apenas em uma bebida para degustar, mas também em um ponto de partida para conversas fascinantes.

PUBLICIDADE

Negroni nativo, uma das receitas do livro "Da botica ao boteco", de Neli Pereira Foto: Marcos Bacon

Câncer

A Batida de Paçoca, com sua mistura doce de paçoca, leite condensado e cachaça, é ideal para Câncer. Este coquetel brasileiro, evocando nostalgia e conforto, alinha-se com a natureza emocional e carinhosa dos cancerianos, oferecendo uma experiência indulgente e reconfortante que reflete seu amor por sabores caseiros e momentos compartilhados com entes queridos.

Para satisfazer seu lado adulto e seu lado criança ao mesmo tempo: essa batida leva paçoca, leite condensado e cachaça. Saúde.Veja a receita. Foto: Roberto Seba/Estadão

Leão

PUBLICIDADE

O Moscow Mule, com sua apresentação única na caneca de cobre e sua mistura refrescante de vodka, cerveja de gengibre e limão, combina bem com o signo de Leão. Este coquetel, além de visualmente impressionante, reflete a natureza dramática e vibrante dos Leoninos, alinhando-se com seu amor por estilos distintos e sabores marcantes.

Moscow Mule brasileiro. Foto: Mário Leite

Virgem

O Aperol Spritz, com sua combinação elegante de Aperol, Prosecco e água com gás, é uma escolha que combina bem com o signo de Virgem. Este coquetel é conhecido por sua simplicidade e sofisticação discreta, refletindo a preferência dos Virginianos por qualidade, praticidade e um equilíbrio harmonioso de sabores.

Foto: Codo Meletti|Estadão

PUBLICIDADE

Libra

O Gin Tônica é uma ótima escolha para Libra. Este coquetel, conhecido por sua elegância e equilíbrio, reflete o apreço de Libra pela harmonia e pelo bom gosto. A simplicidade sofisticada do Gin Tônica, junto com a possibilidade de personalização com diferentes guarnições, agrada ao senso estético refinado e ao desejo de Libra por detalhes personalizados.

Foto: Codo Meletti|Estadão

Escorpião

O Whisky Sour, feito conforme a receita tradicional com whisky, suco de limão e açúcar, complementa bem o signo de Escorpião. Este coquetel, com sua mistura intensa e profunda, espelha a paixão e a profundidade de Escorpião. A robustez do whisky balanceada pela acidez do limão reflete o equilíbrio que Escorpião busca entre força e sensibilidade, tornando-o uma escolha intrigante para este signo enigmático.

PUBLICIDADE

Foto: Estadão

Sagitário

O drink de cachaça de jambu é ideal para Sagitário, um signo apaixonado por aventuras e novidades. Este coquetel, com seu sabor único e a sensação de formigamento provocada pelo jambu, reflete o amor de Sagitário por experiências incomuns e empolgantes. A cachaça, um destilado brasileiro, adiciona um toque de exploração cultural, alinhando-se com o interesse de Sagitário por culturas diversas. Além disso, a natureza intrigante do drink faz dele um excelente complemento para as conversas sociais que os Sagitarianos tanto apreciam.

'Jambu verão', drink de cachaça de Jambu do Casa Tucupi. Foto: Raul Fonseca

Capricórnio

PUBLICIDADE

O Dry Martini, preparado conforme a receita clássica com gin e uma pitada de vermute seco, é uma escolha exemplar para Capricórnio. Este coquetel, conhecido por sua sofisticação e elegância, reflete a natureza prática e o apreço pela tradição e qualidade típicos dos Capricornianos. Sua simplicidade refinada e o equilíbrio perfeito de sabores ressoam com o gosto de Capricórnio por bebidas clássicas e bem elaboradas, tornando o Dry Martini uma opção distinta e satisfatória para este signo.

Dry Martini Foto: Spot

Aquário

O Dark Tonic, com sua intrigante mistura de vodka negra e água tônica, é uma escolha ideal para Aquário. Este coquetel, destacando-se por sua cor única e apresentação visual inovadora, alinha-se perfeitamente com a natureza criativa e excêntrica de Aquário. A escolha da vodka negra, um ingrediente fora do comum, reflete o amor do signo pelo inusitado e pelo experimental, enquanto a simplicidade da água tônica mantém o drinque refrescante e acessível, criando uma experiência de bebida única e expressiva.

Dark tonic. Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Peixes

O French 75, feito com gin e espumante rosé, é uma escolha ideal para Peixes. Este coquetel, com sua elegância e sabores delicados, harmoniza com a natureza romântica e sonhadora deste signo. A combinação suave do gin com a efervescência do espumante rosé ressoa com o amor de Peixes pela beleza e sofisticação, oferecendo uma experiência de bebida que é tanto esteticamente agradável quanto deliciosa.

French 75 Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.