Descubra qual ovo de Páscoa popular tem o melhor custo-benefício em 2024

Dentre os ovos de Páscoa mais populares do mercado, feitos com chocolate ao leite, apenas três se destacaram como os melhores, segundo a opinião de especialistas durante o teste do Paladar.

A avaliação considerou aspectos como textura, aroma, sabor e aspecto visual, sendo esses pontos cruciais para eleger a Ferrero Collection como a número um, conforme descrito na matéria por Luiza Wolf e Danielle Nagase.

A marca apresentou um sabor equilibrado entre a quantidade de cacau e açúcar, além de possuir uma aparência atrativa, textura e derretimento agradáveis no paladar.

Por R$ 99,98, o cliente pode adquirir 354g do produto, o que também indica um bom custo-benefício em relação aos demais testados, que em parte custaram mais caro e ainda apresentaram pontos negativos.

Lindt Lindor e Baci Perugina também conquistaram lugares no pódio, ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Leia o conteúdo na íntegra para descobrir detalhes.