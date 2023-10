Descubra qual país lidera a produção mundial de vinhos

Assim como nos quatro anos anteriores, a Itália foi o principal produtor de vinho em 2022, segundo levantamento da Organização Internacional do Vinho.

No último ano, o país elaborou 49,8 milhões de hectolitros, o que representa 19,3% da produção mundial.

Atrás da Itália, estão a França e Espanha com respectivamente 45,6 milhões de hectolitros e 35,7 milhões, equivalentes a 17,7% e 13,8% do volume global.

Em 2022, os três países foram responsáveis, juntos, por 51% da produção mundial de vinho. Portugal, cujo vinho também é muito apreciado, ficou em 10º lugar na lista dos maiores produtores com 6,8 milhões de hectolitros, isto é, 2,6% do total.

Já na América do Sul, Chile e Argentina disputam todo o ano o cetro de principal produtor. Nas últimas duas safras, os chilenos se saíram vitoriosos e registraram 12,4 milhões de hectolitros, contra 11,5 milhões dos vizinhos.

Neste ranking, o Brasil ocupa o 15º lugar com 3,2 milhões de hectolitros de vinho produzido no ano passado, equivalente a 1,2% do volume total.

