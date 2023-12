Descubra qual restaurante especializado em sushi que está entre os 10 mais caros do mundo

Se você gosta de sushi, com certeza iria querer conhecer um dos restaurante com três estrelas Michelin. O Masa, localizado em Nova Iorque (EUA), é comandando pelo chef MasaTakayama e garante entrega de qualidade na especialidade da casa.

Um dos diferenciais da localidade é a questão do menu degustação variar com base nos ingredientes frescos que estarão disponíveis naquele dia. Sendo assim, não há um cardápio específico no local, mas você vai encontrar diversidade e sabores essenciais.

Para ter essa experiência gastronômica, basta custear o valor de R$ 595 por pessoa, sem contar as bebidas e impostos. As reservas, por exemplo, são efetuadas com quatro semanas de antecedência, como explica o portal Insider Paper. Dá tempo até de ficar ansioso para degustar cada sushi.

Receitas testadas e aprovadas

Ficou com vontade de comer sushi ao ler mais sobre a especialidade do Masa? Você pode replicar uma receita em casa por meio do caderno virtual do Paladar, disponível aqui.