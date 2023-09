Descubra quando Henrique Fogaça retorna ao MasterChef

O MasterChef 2023 chegou ao fim nesta semana, encerrando o período de participação do ilustre chef Rodrigo Oliveira como jurado - que ganhou o coração dos telespectadores e agora faz parte do programa ‘Melhor da Noite’.

Durante o anúncio ao vivo do ganhador da edição do reality, o Henrique Fogaça surpreendeu a todos ‘invadindo’ o estúdio para celebrar junto com seus colegas e aproveitar para revelar que estará de volta na nova temporada do MasterChef Profissionais, que estreia no dia 19 de setembro, às 22h30.

“Eu volto! Tirei um tempo sabático para cuidar da família e da saúde, mas, semana que vem, estamos juntos aqui para começar a temporada Profissionais”, disse o chef que esteve afastado da emissora de televisão desde o início deste ano, segundo informações do Band.com.

Receitas testadas e aprovadas

Ansioso para a próxima temporada do reality show gastronômico mais querido do Brasil? Aguarde pela estreia preparando receitas dos chefs que já participaram do programa. Aprenda a fazer as receitas do chef Alex Atala, da chef Helena Rizzo e do chef Érick Jacquin.