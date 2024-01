Descubra quem criou o TasteAtlas e o principal objetivo por trás da plataforma

Com relevância na gastronomia, os resultados da avaliação do TasteAtlas são capazes de causar um ‘‘reboliço de opiniões’' entre o público. Com o intuito de valorizar nacionalidades, o projeto nasceu do croata Matija Babic, que concedeu uma entrevista exclusiva ao Paladar.

Durante o bate-papo, Matija revelou que seu objetivo na criação do TasteAtlas foi reunir o máximo de informações possíveis sobre os restaurantes de cada localidade, incluindo os ingredientes para produções e a descoberta de quais se destacam em consumo.

‘‘A ideia do TasteAtlas é instilar orgulho na comida tradicional, motivar as pessoas a comer alimentos produzidos localmente onde quer que estejam e despertar o interesse por outras cozinhas’', resumiu na matéria escrita por Matheus Mans.

Para quem não se lembra, a classificação geral de pratos típicos de todo o mundo é feita pela votação de usuários da plataforma que dão notas de 0,5 a 5. A partir disso, o site reúne a média e divulga as especificações ao público -podendo ser positivas ou não.