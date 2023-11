Descubra quem representará o Brasil no Campeonato Mundial de Baristas em 2024

A Semana Internacional do Café (SIC) de 2023, realizada entre os dias 8 e 10 de novembro em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi marcada pela consagração de Daniel Vaz, da Five Coffee Roasters, como o grande campeão do Campeonato Brasileiro de Barista.

Vaz, sob a orientação do renomado barista Emerson Nascimento, destacou-se entre os competidores, incluindo Juliana Morgado e Marcondes Trindade, que alcançaram a terceira e segunda posição, respectivamente. Com essa vitória, Daniel Vaz será o representante brasileiro no prestigiado World Barista Championship, que ocorrerá em Busan, na Coréia do Sul, no próximo ano.

O evento, uma celebração da história da Organização Internacional do Café (OIC), principal órgão coordenador do mercado mundial de café, ofereceu diversas atrações para os amantes e profissionais do setor.

Além do Campeonato Brasileiro de Barista, a SIC 2023 também foi palco da competição “Coffe of the Year”, que premiou os melhores cafés em diversas categorias. Os vencedores desta competição foram detalhados na matéria ‘O campeão barista do Brasil de 2023′, escrita por Ensei Neto.

