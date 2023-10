Desfile de abertura da Oktoberfest em Blumenau é adiado

O desfile de abertura da 38ª Oktoberfest Blumenau, originalmente marcado para quarta-feira (4), e posteriormente adiado para quinta-feira (5), teve de ser cancelado devido às fortes chuvas que atingiram o município.

De acordo com informações da Defesa Civil, várias localidades em Santa Catarina foram atingidas por 100 milímetros de chuva em um período de 12 horas. Essas tempestades resultaram em inundações, deslizamentos de terra e outros danos em todo o estado.

Segundo o G1, a prefeitura de Blumenau, a principal cidade do Vale do Itajaí, divulgou que continua acompanhando de perto as condições climáticas. A previsão é de que o evento, destacado como a maior festa alemã nas Américas, atraia um público superior a 600 mil participantes até o dia 22 de outubro.

