Dia das Bruxas em São Paulo: Saiba quais restaurantes distribuem doces gratuitamente

Quem nunca assistiu aos filmes norte-americanos de Halloween e sentiu vontade de experimentar a emoção de pedir doces ou travessuras de casa em casa? Acontece que vários estabelecimentos se uniram para tornar essa experiência realidade. A única diferença é que não será de porta em porta, mas sim, de loja em loja.

Nos dias 21 e 22 de outubro, das 12h às 16h, Abrakadabra, Aropar, Aya Pitaya, B. Lem, Brechó do Sub (apenas sábado), Casa Ocre, Cervejaria Zuraffa, Don Grano (apenas sábado), Donuts Damari, Estela Passoni (apenas sábado), Fazemos Pão (apenas sábado), Gift Shop Pinheiros, Goiaba Urbana, Gumi Lab, Influx Pinheiros (apenas sábado), Kopenhagen, La Taqueria Saborosa, Le Jazz Boulangerie, Livo, Low BBQ (apenas sábado), Mica Chocolates, Sandubinhas, Trenzinho, se unirão para fazer a rota de Trick or Treat.

A entrada do evento é gratuita e você pode conferir a programação completa aqui!

