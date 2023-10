Dia das Crianças: Crianças poderão criar a sua própria sobremesa na Fábrica Dengo

A Fábrica de Dengo, situada em Pinheiros, é uma autêntica chocolateria no coração da cidade de São Paulo. Especialmente para celebrar o Dia das Crianças, a marca organiza, de 12 a 15 de outubro, atividades voltadas para entreter o público infantil.

No Cabruca, o restaurante da Fábrica de Dengo, das 12h30 às 16h30, as crianças têm a oportunidade de criar sua própria sobremesa. Basta escolher um muffin e decorá-lo com ganache de morango, limão ou chocolate, além de diversos toppings. Durante a preparação, cada criança terá a orientação de um monitor. Para participar, o custo é de R$ 36 e não é preciso fazer reserva.

Segundo a Folha de Alphaville, como recordação desse dia especial, as crianças recebem um avental personalizado e, é claro, sua própria barrinha de chocolate. Para participar, é essencial selecionar um horário (10h30, 11h30, 12h30 ou 13h30) e fazer uma reserva prévia através do WhatsApp (11) 91018-9842. O pagamento de R$ 130 também deve ser efetuado antecipadamente.

