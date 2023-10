Dia das Crianças: Hamburgueria promove evento especial; confira a programação

Comemorando o Dia das Crianças de forma antecipada, a Heróis Hamburgueria Gourmet, localizada em Tremembé (SP), promove nesta segunda-feira (09) uma ação conjunta com a ONG Harmonia, recebendo as crianças assistidas pela associação para uma tarde de brincadeiras e, claro, muito hambúrguer.

No período das 12h até às 15h30, as 45 crianças atendidas pela entidade ganharão o combo ‘Lanche Herói Feliz’, que vem com hambúrguer, nuggets, refrigerante e um brinquedo. Além disso, no local haverá distribuição de algodão doce e cosplays de super heróis para entreter e promover atividades especiais divertidas segundo informações do jornal A Tribuna.

