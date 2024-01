Dia de Reis: simpatia com romã para atrair fortuna e mais 5 receitas com a fruta

Hoje é Dia de Reis e para quem esqueceu ou não conseguiu fazer simpatias no ano novo, é uma segunda chance para atrair sorte usando a romã. A fruta, que é símbolo de fartura e fertilidade, é consumida nesta data com a intenção de adquirir fortuna.

Para realizar a simpatia, basta comer nove grãos da romã e, depois, reservar três destes grãos, lavá-los e secá-los bem para serem guardados na carteira durante o ano todo.

Apesar da crença na fruta ser conhecida, a romã não é muito popular no Brasil, além de ser difícil de encontrar e ter o preço elevado. Ela também é trabalhosa de comer, já que é preciso desprender os grãos da película que envolve o interior da fruta, cortando a romã em gomos para poder retirá-los com uma faca afiada ou colher.

Todo este trabalho, porém, vale apena quando se acredita em simpatias e deseja mudanças na sorte e no bolso. A fruta ainda tem um sabor ímpar, doce, ácido e com um toque levemente adstringente do grão, cuja cor varia do branco ao vermelho, que com certeza compensam o trabalho.

Caso você queira fazer a simpatia e ainda tirar proveito de boas receitas com a fruta para não desperdiçar, confira essas cinco opções separadas pelo Paladar:

Berinjelas com romã

As berinjelas sempre costumam aparecer nas ceias de fim de ano e funcionam como entrada, acompanhamento ou até mesmo como salada. Quando misturadas com a romã ficam ainda mais deliciosas. Veja a receita completa aqui.

Arroz com pernil e romã

Esse prato com arroz vai te surpreender ao juntar o pernil com romã. Veja a receita completa aqui.

Salada de grãos

De sabor incomum, essa salada traz toques ácidos, adocicados e salgados ao mesmo tempo, sendo uma opção refrescante para os dias mais quentes. Veja a receita completa aqui.

Tender com melado de romã

O melado de romã e mostarda traz um toque doce e especial para o tender. As sementes da fruta ainda entram na salada junto com tomatinhos cereja. Veja a receita completa aqui.

Scofflaw, drinque com xarope de romã

Outra maneira de consumir a romã é fazendo um bom drinque. Você pode aproveitar a fruta para fazer um xarope caseiro que rende bons refrescos e drinques. Veja a receita completa aqui.