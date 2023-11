Dia do churros: aprenda 5 receitas caseiras do doce

Popular no Brasil desde a década de 70, o churros é um doce composto por uma massa frita coberta com canela e açúcar que pode ser recheado com chocolate, doce de leite ou até goiabada. A iguaria é tão relevante que tem um dia próprio para ser celebrada, em 11 de novembro. Confira algumas receitas para comemorar a data:

Massa de churros

Saiba como fazer uma versão de churros feita pelo Veloso Bar, que é aconselhado o acompanhamento de doce de leite líquido ou de creme de avelã tipo Nutella. Clique aqui.

Churros com doce de leite ou chocolate cremoso; seja qual for a combinação esta receita fica uma delícia Foto: Leo Feltran

Mini churros com doce de leite

Saiba como fazer em casa uma versão mini da receita da chef do Josephine Restaurante, Malu Facchini. Acesse aqui.

Prepare esses mini churros com doce leite que vão te deixar com água na boca Foto: Tadeu Brunelli | Josephine Restaurante

Farfalle chips churros

Essa versão feita com macarrão, além de ser fácil, pode surpreender seu paladar. Confira o passo a passo aqui.

Delicioso chips churros de farfalle Foto: Easy Resize

Churros na AirFryer

Se você ama churros, mas não gosta da sujeira que fica depois da fritura por imersão, que tal substituir o óleo por uma AirFryer? Saiba como aqui.

Churros na AirFryer Foto: Bru Calderon

Brigadeiro de churros

Brigadeiro de churros é uma deliciosa variação do clássico brigadeiro brasileiro, que combina o sabor irresistível do doce de leite com o toque especial da canela. Aprenda a fazer aqui.

