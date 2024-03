Dia do Cuscuz: conheça a reputação do prato brasileiro em rankings internacionais

Nesta terça-feira, 19, é celebrado o Dia Mundial do Cuscuz, um prato brasileiro versátil apreciado em qualquer momento ao longo do dia. Feito principalmente com fubá de milho, o cuscuz apresenta variações regionais, como o paulista e o nordestino.

Normalmente, é acompanhado por ovos, manteiga, queijo e carne, o que o torna popular e saboroso para muitos paladares. No entanto, a classificação do TasteAtlas revela uma perspectiva diferente da opinião do público mundial.

De acordo com a avaliação geral de usuários amadores, o cuscuz paulista ficou em primeiro lugar entre os pratos brasileiros menos apreciados, com uma pontuação média de cerca de 3 estrelas, de um total de 5 estrelas, conforme mencionado na matéria de Matheus Mans.

Outros pratos, como o Arroz com Pequi e Tareco, também receberam classificações baixas. No entanto, esse resultado não diminui a autenticidade do cuscuz e toda a sua importância na culinária brasileira. Leia mais.

O TasteAtlas

A classificação de pratos típicos de todo o mundo é feita pela votação de usuários da plataforma, que não são especialistas gastronômicos e atribuem notas de 0,5 a 5. Assim, o site reúne a média e divulga as especificações ao público, podendo ser positivas ou não.

Para fazer em casa

O cuscuz de queijo coalho com carne seca é um dos preparos que está no caderno de receitas virtual do Paladar, e pode ser reproduzido em casa. Veja a receita completa aqui.