Dia do Sexo: Conheça 3 docerias que vendem doces de formato erótico

Nesta quarta-feira, 6, é comemorado o Dia do Sexo, e algumas docerias com formatos eróticos se destacam. Estes estabelecimentos, já conhecidos por sua proposta inusitada, chamam a atenção e despertam curiosidade, além de oferecer uma oportunidade imperdível para celebrar a data de forma saborosa e original.

A Cool Doce, por exemplo, tem petiscos inusitados em forma de órgãos genitais, preparados com massa de pão de queijo ou waffle, disponíveis em versões doces e salgadas. E está localizada na R. Augusta, 970. (Consolação).

Para quem deseja mergulhar nesse universo doce e provocante, o Paladar separou mais algum desses estabelecimentos temáticos. Confira a seguir:

Assanhadxs Erotic Food

Com duas unidades, uma na Augusta e outra na Vila Madalena, o estabelecimento se destaca por sua especialidade em crepes. Eles oferecem opções doces, como os recheados com chocolate, doce de leite e Nutella, nomeando-os de crepipi e crepepeka. E também apresenta os salgados, com opções de frango, calabresa ou queijo muçarela. | R. Augusta, 1.291 (Consolação) ou R. Fradique Coutinho, 1.109 (Vila Madalena).





La Putaria/ La Censura

A casa tem unidades em Portugal e na Itália; no Brasil, ela pode ser encontrada em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A sua especialidade são os waffles, que foram rebatizados de piroffles e xoxoffles. Eles vendem opções doces e salgadas. | Rua Luís Coelho, 166 (Consolação).

Mais waflles para celebrar a data

Ficou com vontade de experimentar os docinhos, mas não vai conseguir visitar as docerias? Pois o Paladar tem uma série de receitas de waffles para você fazer em casa. Tem o waffle madness, tem o waffle de queijo, tem o de Bruxelas e muitos outros. E o melhor é: as receitas foram testadas e aprovadas pelo Paladar.