Dia dos Pais: 3 churrascos para cada tipo de pai

"Open" de churrasco no evento Isso é Churrasco on Fire. Foto: Via Instagram/@issoechurrascoonfire

O chef Fabio Lazzarini apresentou para o Paladar os melhores tipos de churrasco para os papais. A tradição de fazer churrasco é passada de pais para os filhos, ensinando os truques da grelha e os segredos do fogo. No Brasil, colocar uma carne na brasa é mais do que uma simples refeição, é um evento para unir a família.

E, além do Manual do Churrasco, o Paladar preparou algumas dicas para arrasar no Dia dos Pais, confira:

Churrasco Gaúcho

Para os pais mais pacientes e tradicionais, o chef Fabio sugere o churrasco gaúcho. Neste método, as peças são assadas inteiras, levando mais tempo para ficarem prontas devido à distância do fogo.

Churrasco em bifes

Para os papais mais exigentes e que amam de fato uma carne na brasa. O churrasco em bifes é indicado para as peças nobres como ancho, chorizo, picanha e maminha. Para o chef Fabio, esse tipo de churrasco deve utilizar a grelha mais próxima do braseiro.

Yakitori

Esse método japonês é indicado para pais que buscam praticidade e experiências novas no churrasco. Conhecido como Yakitori, esse estilo de assar carne consiste em peças cortadas em cubos e espetos de bambu.