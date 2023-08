Dia dos Pais: confira dicas de restaurantes para comemorar a data

Um almoço ou jantar em um lugar especial pode ser uma boa maneira de comemorar o Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, dia 13 de agosto. Já pensou em fazer essa surpresa e levar seu pai para conhecer um lugar novo e que promete um cardápio especial para a ocasião?

A fim de ajudar os filhos que desejam fazer essa surpresa, o Paladar separou alguns lugares que trarão novidades para comemorar em grande estilo. São restaurantes diversos e que servem para vários bolsos e gostos.

Com opções que agradam os papais fãs de pizza, frutos do mar, carne, e outros pratos, a lista com 14 restaurantes da capital paulista promete ser um bom guia para planejar seu fim de semana especial de Dia dos Pais. Confira aqui.