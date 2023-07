Dia dos Pais: Festival Direto no Fogo oferece seis horas de open food. Foto: Unsplash

O Festival Direto no Fogo, que acontece entre os dias 12 e 13 de agosto, durante o fim de semana do Dia dos Pais, oferece churrasco regional, chefs convidados e seis horas de open food.

O evento acontece no restaurante rural Chácara das Vaquinhas e pela plataforma Curitiba Honesta (PR). A programação contará com diversos chefs, responsáveis por costela no fogo de chão, porco no role, carneiro no buraco e outros pratos.

São diferentes estações com diferentes pratos, em um espaço coberto. Confira os participantes:

Estação Fogo de Chão – Chef Patrique Zarnicinski e Chef Tati Rodrigues

Estação Parrilla – Chef Douglas Miguel e Chef Eduardo Côrrea

Estação Carne de Onça – Chef Sérgio Medeiros

Estação – Porco no Rolete – Chef Levi Vieira (Alemão)

Estação – Carneiro no Buraco – Chef Erico Fernandes e Chef Matheus Batalha

Estação Choripan Porco Moura – Chef Marcelo Lemos

Estação Trolha – Chef Beto Madalosso

Estação Aves Exóticas e Frutas – Chef Junior Neves

O serviço será das 11h30 às 18h, e promete diversão para toda a família com brincadeira lúdica para as crianças. Também será realizada uma oficina de Mini Chef para Pais e Filhos. Animando a festa, um grupo de moda de viola irá apresentar um show ao vivo.

“Este será nosso primeiro evento de churrasco e para isso confiamos no conhecimento e na capacidade da equipe da Chácara das Vaquinhas. Temos certeza que será o primeiro de vários”, afirmou Sérgio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta, ao portal Bem Paraná.

“Queremos aproveitar o fim de semana do Dia dos Pais para oferecer um festival diferente de tudo que fizemos, mais completo, com mais opções gastronômicas, chefs convidados e algumas surpresas – que só serão reveladas no dia”, contou a chef Tati Rodrigues, responsável pelo restaurante Chácara das Vaquinhas.

Como participar?

Os convites já estão a venda, com desconto para os que pagarem em pix. O primeiro lote tem os seguintes valores: R$ 257,90 (adulto, pix antecipado), R$ 295,90 (adulto, crédito em até quatro parcelas). Crianças até três anos não pagam. Crianças de 4 a 11 anos pagam R$ 109. A recreação está inclusa para todos. Além dos alimentos e recreação, o ingresso inclui bebidas não alcoólicas (água sem gás, suco concentrado de frutas e refrigerantes). Será possível escolher o dia da participação na hora da compra do ingresso.

A Chácara das Vaquinhas fica na – Rua Vila Nova, 940 – Cachoeira – São José dos Pinhais. Tem asfalto até a entrada. Estacionamento amplo e gratuito. Informações e vendas pelo whatsapp (41) 99815-2946 ou no www.diskingressos.com.br.